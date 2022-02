Gironde : un incendie provoque de gros dégâts dans un garage automobile à Langon

Ce mercredi 16 février, vers 16 heures 30, les pompiers girondins ont été appelés pour un incendie du côté de Langon. Le feu a pris dans l'atelier du garage Auto-primo situé le long de la nationale 524, la route de Bazas. Une trentaine de soldats du feu et une dizaine d'engins ont été engagés, les gendarmes étaient aussi sur place. À 19 heures, l'intervention était toujours en cours.

Personne n'a été blessé mais l'atelier s'est entièrement embrasé, plusieurs voitures garées à proximité ont été touchées. Une partie des locaux, d'une surface de 300 m2, a été préservée grâce à l'intervention des pompiers.

Ce garage est spécialisé dans l'entretien et la réparation mais aussi dans la vente de véhicules neufs et d'occasion. Par ailleurs, il propose et installe des kits à l'éthanol. L'origine de cet incendie reste à déterminer mais à ce stade les enquêteurs privilégient la cause accidentelle.