Gironde : un homme de 61 ans meurt dans un collision aux Églisottes-et-Chalaures

Les Églisottes-et-Chalaures, France

Deux véhicules sont entrés en collision vendredi 26 juillet vers 23 heures sur la CD 674 à hauteur de la gare des Eglisottes-et-Chalaures en Gironde, entraînant la mort d'un homme de 61 ans. Les trois passagers de la seconde voitures, légèrement blessés ont été transportés à l'hôpital de Libourne.

Le sexagénaire roulait en direction de Saint-Michel-la-Rivière où il résidait, en Dordogne. Au niveau de la gare des Eglisottes-et-Chalaures sur la départementale 674, son véhicule a fait plusieurs embardées avant d'aller percuter une voiture qui arrivait en sens inverse. L'homme a été éjecté de la voiture. Et malgré les soins prodigués par le SAMU et les pompiers, il est décédé. Les trois occupants du second véhicule, une femme de 22 ans enceinte de sept mois et deux jeunes hommes, ont été légèrement blessés dans l'accident. Ils ont été évacués vers l'hôpital de Libourne pour recevoir des soins.

Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants réalisés sur l'auteur de l'accident se sont révélés négatifs. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de l'accident.