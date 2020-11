Gironde : un homme interpellé après le cambriolage d'un bureau de tabac à Fronsac

Un homme a été interpellé dans la nuit de samedi à dimanche dernier à Fronsac, près de Libourne, après le cambriolage d'un tabac-presse. Il a été pris en flagrant délit vers deux heures du matin après avoir dérobé des pots de tabac, des bonbons et des bouteilles de vins. Ses deux complices se sont enfuis à bord d'une voiture volée que les gendarmes ont finalement retrouvée calcinée au Pian Médoc.

Les trois hommes sont entrés par effraction et le préjudice total s'élève à 8 000 euros et l'homme arrêté - âgé de 46 ans, originaire de Macau et déjà connu et condamné pour des vols du même genre - a été condamné à 15 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il était déjà sous le coup d'une peine de prison avec sursis.

Ses complices sont toujours recherchés.