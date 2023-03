Gironde : un homme légèrement brûlé et des enfants en état de choc après un incident au carnaval de Salaunes

Un accident s'est produit vendredi dans le Médoc lors du carnaval de Salaunes. Il était 16H30 lorsque des participants ont perdu le contrôle d'un feu d'artifices et de pétards. Un incident qui a nécessité l'intervention des pompiers, des gendarmes et de la mairie.

Un homme de 34 ans a été légèrement brûlé et évacué au centre François Xavier Michelet du CHU Bordeaux. Quatre enfants ont également été pris en charge, deux fillettes de 4 et 5 ans et deux garçons de 4 et 10 ans, tous étaient en état de choc et ont été transportés aux urgences pédiatriques pour des contrôles.