Gironde : un homme poignardé à plusieurs reprises après un réveillon de Noël qui tourne mal

Le repas du réveillon a dégénéré dans cette famille qui vit à Cenon. Dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 décembre, un homme de 39 ans a été poignardé à sept reprises à la jambe par la sœur de sa compagne, nous apprend une source policière qui confirme l' information révélée par Sud-Ouest . Ce dernier a été hospitalisé et son pronostic vital n'est plus engagé. Une enquête est ouverte.

ⓘ Publicité

Les choix amoureux de la fille remis en question

Le compagnon de la fille s'avère être la victime. Toute la famille - frère, sœur, oncle, parents - s'est visiblement mêlée au débat qui concernait les choix amoureux de la fille. Le père et les sœurs remettant en question le choix de ses petits copains, dont l'actuel qui était justement présent pour fêter Noël avec eux. Une source proche du dossier nous indique que le ton est monté et que les insultes ont traversé la table dans les deux sens.

Le premier coup est donné par la victime qui s'en prend au père en lui assénant un direct dans le visage. Les coups pleuvent jusqu'au moment où l'une des sœurs attrape un couteau et poignarde l'homme à la jambe, vers deux heures du matin. La police et les pompiers interviennent en urgence et transporte ce dernier à l'hôpital. Il s'est vu prescrire dix jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).

Gardes à vue ce lundi

Le compagnon de la fille n'a pas pu être entendu car il était sous sédatif et doit l'être ce lundi 26 décembre. Les autres membres de la famille l'ont été et cela encore ce lundi. Les enquêteurs essaient d'abord de comprendre ce qu'il s'est passé lors de cette soirée mais aussi si des faits antérieurs pourraient expliquer un tel déchainement de violence.