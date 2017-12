Les faits se sont produits dimanche matin à Avensan, dans le Médoc. Alors qu'il sortait de chez lui, un homme est agressé par deux malfaiteurs, qui le menacent avec un tournevis. Il réussit à s'échapper et à prévenir les gendarmes. Un homme est interpellé, le second est toujours en fuite.

Avensan, France

L'homme interpellé a été placé en garde à vue dimanche soir. Il s'agirait d'un sans-domicile fixe originaire du Lot-et-Garonne. Il sera présenté au parquet mardi, pour tentative de vol avec arme et en réunion.

Son complice présumé est toujours en fuite, et recherché par les gendarmes. Dimanche soir, un dispositif avec hélicoptères et chiens avait été mis en place pour le retrouver, en vain. Les causes de l'agression sont toujours floues. La victime, qui avait réussi à s'échapper est choquée, mais n'a pas été blessée.