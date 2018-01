Ambarès-et-Lagrave, France

On en sait désormais un peu plus sur la mort d'un jeune homme de 20 ans à Ambarès-et-Lagrave samedi. Un jeune homme de 19 ans a été présenté au parquet ce dimanche, et une information judiciaire pour homicide volontaire et violence aggravée a été ouverte. Il devait être mis en en examen et placé en détention provisoire.

Les deux hommes semblent s'être introduits dans la maison, pour exiger le paiement d'une dette liée à une affaire de drogue. Vers minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, ils y entrent armés, d'un pistolet à grenaille et d'une bombe lacrymogène. A l'intérieur, ils tirent sur les habitants de la maison, une mère et ses deux fils, âgés de 28 et 17 ans. Deux sont légèrement blessés.

Les membres de la famille hors de cause

Dans la bagarre qui éclate ensuite, l'un des deux assaillants, âgé de 20 ans perd son pistolet. Et quelqu'un lui tire une balle dans la tête. Il décédera samedi, des suites de ses blessures à l’hôpital Pellegrin de Bordeaux.

Les interrogatoires menés pendant la garde à vue de son complice, âgé de 19 ans, le désignent comme le tireur présumé. Si cela était avéré, son geste était-il volontaire ? Pourquoi a-t-il retourné l'arme contre son ami ? L'enquête de la police judiciaire tentera de le déterminer. Mais les habitants de la maison sont a priori hors de cause. L'un des deux fils, qui avait été placé en garde à vue, a été relâché dimanche.