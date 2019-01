Gironde : un incendie volontaire à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc

Lesparre-Médoc, France

La sous-préfeture de Lesparre-Médoc a été prise pour cible ce mercredi matin. Un incendie volontaire a été déclenché devant la grille d'entrée du bâtiment et découvert vers 8h. Le feu s'est propagé à l'intérieur provoquant des dégâts suffisamment importants pour empêcher l'ouverture au public.

"Un état insurrectionnel dangereux et dans issue"

Le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine Didier Lallement a, par communiqué, "condamné avec la plus grande fermeté cet acte gravissime sur un bâtiment public représentant la République française". Il a décidé de se rendre sur place dans la journée. Condamnation également du député du Médoc LREM Benoît Simian qui affirme que "ceux qui mettent le feu à notre République, au propre comme au figuré, ne sont plus dans le débat démocratique. Ils s’inscrivent dans un état insurrectionnel dangereux et sans issue".