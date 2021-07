Gironde : un père de famille emporté par un courant de baïne au Porge

Photo d'illustration. Les secours sont restés mobilisés pendant plus de 4h pour retrouver le père de famille

Un père de famille a disparu au large du Porge ce mercredi après-midi. L'homme de 43 ans se baignait avec son fils, lorsqu'ils ont été pris dans une baïne. L'adolescent a pu regagner la plage et prévenir les secours. Un important dispositif de recherche a immédiatement été mobilisé avec les pompiers et un hélicoptère de la gendarmerie Après plus de 4h de recherches infructueuses, le dispositif a été levé en début de soirée. La préfecture maritime rappelle l'importance de se baigner dans les zones surveillées.