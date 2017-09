Gironde : Un surveillant agressé à coups de lame de rasoir à la maison d'arrêt de Gradignan

Un surveillant de la maison d'arrêt de Bordeaux-Gradignan souffre de nombreuses coupures aux avant-bras, après avoir été attaqué à coup de lame de rasoir par un détenu. Le syndicat FO pénitentiaire dénonce une adminstration "sourde et aveugle", et appelle à un blocage de l'établissement mardi matin

Le syndicat pénitentaire FO appelle à un blocage de la maison d'arrêt de Gradignan mardi matin , après l'agression dont a été victime un surveillant jeudi, en début d'après-midi . Ce gardien a eu les avants-bras tailladés à coups de lames de rasoir par un détenu. La victime a été blessée au voulant se protéger le visage.

Force Ouvrière parle carrément de " tentative de meurtre", par un détenu "coutumier de cette pratique" . Selon le syndicat, la maison d'arrêt de Gradignan est - je cite - " une véritable poudrière, en plus d'être une véritable passoire" , et il dénonce au passage "l'inertie" de l'administration pénitentiaire .

On demande des moyens supplémentaires depuis x temps, on demande à ce que l'établissement soit sécurisé, et notre administration reste sourde. C'est une agression de plus, une agression de trop. Il est temps que l'administration réagisse . - Emmanuel Giraud, délégué régional de l''UISP-FO