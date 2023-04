Gironde : un trafic de drogue démantelé à Arès, un homme condamné à un an de prison

Un homme vient d'être condamné à un an de prison ferme et 3.000 euros d'amende après le démantèlement d'un trafic de drogue, en particulier de la cocaïne, à Arès, au nord du bassin d'Arcachon, annonce la compagnie de gendarmerie d'Arcachon dans un communiqué. L'enquête ouverte au début de l'année 2023 a permis "de mettre en cause un trafiquant résidant Arès et d’identifier une dizaine de consommateurs réguliers."

ⓘ Publicité

Des perquisitions fin mars

Les forces de l'ordre ont mené des perquisitions ce mercredi 29 mars 2023 et saisi "quelques grammes de cocaïne, de l'herbe de cannabis, une chambre de culture, 3400 euros en espèces et un véhicule BMX X3."

Jugé en comparution immédiate, la justice a condamné le trafiquant à 3 ans de prison dont 2 avec sursis, une amende de 3000 euros, une obligation de soins et l’interdiction d’entrer en contact avec les autres personnes impliquées. "Le véhicule du trafiquant a fait l’objet d’une confiscation. Les consommateurs ont, quant à eux, été convoqués en vue d’une ordonnance pénale", rajoute le communiqué.