Gironde : un réseau de trafiquants de voitures de luxe démantelé

Un réseau de trafiquants de voitures de luxe qui sévissait en Gironde, dans le Var et les Pyrénées Orientales démantelé par la gendarmerie après un an et demi d'enquête. L'opération finale a eu lieu mardi 16 juin. Dix personnes ont été interpellées dont le cerveau de la bande, Girondin d'origine.