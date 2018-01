Une bagarre dans une maison a mal tourné vendredi soir à Ambarès-et-Lagrave. La rixe a éclaté vers minuit entre les cinq personnes présentes dans la maison. Un pistolet à grenaille et des bombes lacrymogènes ont été retrouvés sur place.

Ambarès-et-Lagrave, France

Une bagarre dans une maison a mal tourné vendredi soir à Ambarès-et-Lagrave. Pour le moment les circonstances sont assez floues. Ce qu'on sait c'est qu'une rixe a éclaté entre les cinq personnes présentes dans la maison.

Un jeune homme hospitalisé dans un état très grave

Un pistolet à grenaille et des bombes lacrymogènes ont été retrouvés sur place. Un homme de 20 ans dans un état très grave a été évacué au CHU Pellegrin de Bordeaux par les pompiers. Ainsi qu'un homme de 17 ans et une femme de 53 ans dans un état grave. Deux hommes de 19 et 28 ans sont également légèrement blessés.

Une enquête a été ouverte.