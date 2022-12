Gironde : une enquête ouverte dans le Médoc après la mort suspecte de deux bébés

Que s'est-il passé lundi 19 décembre à Lamarque dans le Médoc ? Des jumelles de trois mois sont mortes dans des conditions que les gendarmes de Gironde cherchent à élucider. Selon sud ouest , une parente des fillettes a appelé les secours, et à leur arrivée sur place, les deux bébés étaient inconscients. Et malgré les tentatives de réanimation, l’un des deux est mort sur place. L'autre est décédé quelques heures plus tard au CHU Pellegrin de Bordeaux.

ⓘ Publicité

Une autopsie a été pratiquée et une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Une femme de 35 ans est actuellement en garde à vue.