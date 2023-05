Gironde : une femme de 76 ans gravement blessée dans une collision avec un train près de Langon

La circulation des trains entre Bordeaux et Langon a été interrompue pendant près de deux heures et demi, mardi matin, après une collision entre une femme de 76 ans et un train à Cérons, à un passage à niveau. La piétonne a été gravement blessée et hospitalisée à Bordeaux.

Le SAMU s'est rendu sur place, elle a été héliportée dans un état grave au CHU Pellegrin de Bordeaux. La circulation des trains a été interrompue dans les deux sens entre Bordeaux et Langon, entre 8h30 et 11 heures.