Gironde : une femme grièvement blessée après un accident de la route à Lège Cap Ferret

Le pronostic vital d'une conductrice de 31 ans est engagé après un accident de la route ce jeudi soir à Lège Cap Ferret. Elle a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage. Parmi les quatre autres occupants de la voiture, un jeune homme est gravement blessé.

Une automobiliste de 31 ans est entre la vie et la mort après un accident de la route ce jeudi soir à Lège Cap Ferret. Vers 21 h, elle a perdu le contrôle de son véhicule sur l'avenue du général de Gaulle. La voiture a heurté un autre véhicule en stationnement et a terminé sa course contre un arbre. La conductrice a été héliportée vers l'hôpital Pellegrin.

4 occupants, 1 blessé grave

A l'intérieur de son véhicule il y avait un jeune homme de 20 ans qui a été gravement blessé. Il a été transféré à l'hôpital d'Arès. Les trois autres occupants sont blessés sans gravité, il s'agit d'une femme de 31 ans et de deux enfants de 8 et 9 ans. La gendarmerie de Gironde a ouvert une enquête