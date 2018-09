Le corps d'une Girondine a été découvert en Espagne le 18 août dernier. Une collaboration entre les polices françaises et espagnoles a permis d'identifier la victime et de découvrir la meurtrière présumée, interpellée cette semaine.

Gironde, France

La victime, une habitante de Martignas-sur-Jalles avait été découverte dans un champ d'éoliennes dans la province d'Aragon en Espagne le 18 août dernier, nous apprenait ce vendredi le parquet de Bordeaux. Elle portait des traces de violences sur le crane et le thorax. Les hommes de la Guardia Civile Espagnole de Saragosse chargés de l'enquête ont pu aboutir au terme d'un travail minutieux à l'identification de cette femme.

Le parquet de Bordeaux a été avisé par son collègue ibérique et a confié les pièces du dossier à la police judiciaire. Les hommes de la Direction Interrégionale ont pu ainsi remonter le fil de ce périple espagnol.

Une femme mis en examen et écrouée

La victime était accompagnée d'une autre femme qui a finalement été identifiée à son tour et interpellée mercredi à Saint-Sever dans les Landes. De nationalité française, la mise en cause âgée de 54 ans a reconnu les faits devant le juge d'instruction. Elle a été mise en examen du chef d'homicide volontaire, et placée sous mandat de dépôt.