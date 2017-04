Gironde : une mineure en fugue depuis dix jours recherchée par la gendarmerie

La jeune adolescente de 16 ans a quitté le domicile familial le 31 mars dernier, et n'est jamais rentrée chez elle. Ses parents n'ont pas eu de nouvelles depuis. Les gendarmes de la Gironde lancent un avis de recherche.

La Gendarmerie de la Gironde lance un appel à témoins pour retrouver la jeune Anaïs, âgée de 16 ans. Sa photo est diffusée sur la page facebook de la Gendarmerie. L'adolescente aurait fugué depuis le vendredi 31 mars. Elle a quitté le domicile familial de Gujan-Mestras pour aller à son lycée, à Arcachon, mais elle ne s'est jamais rendue en cours.

Sans nouvelles depuis 10 jours

Elle a signalé à son père qu'elle était chez une amie et qu'elle ne rentrerait pas du week-end, depuis ses parents n'ont plus de nouvelles. Elle n'avait avec elle que son sac d'école et un téléphone portable dont le forfait prenait fin le 1er avril.

Les gendarmes précisent qu'elle est susceptible d'être hébergée sur les secteurs de la Teste de Buch, d'Arcachon, voire des Landes. Anaïs est mince, environ 50 kg, corpulence mince, taille 162 cm, couleur de cheveux marron foncé. Les éléments que vous pourriez détenir pour localiser cette jeune fille sont à communiquer à la gendarmerie de Gujan-Mestras au 05 57 52 74 30.