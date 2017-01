Gironde : une tonne de marchandise saisie, drogue et cigarettes, détruite par les douanes

Une opération spectaculaire ce lundi. 700 kilos de cannabis et cocaïne et 300 kilos de tabac et de cigarettes ont été détruits dans une usine spécialisée située à Bassens.

Une tonne de marchandise incinérée : 700 kilos de résine de cannabis et cocaïne et 300 kilos de cigarettes et de tabac à narguilé ont été détruits ce lundi dans une usine spécialisée à Bassens.

Toutes ces saisies de cannabis et de cocaïne ont été effectuées entre septembre et novembre dernier en Gironde sur les autoroutes A10 et surtout l'A 63. A chaque fois il s'agit de camions en provenance d'Espagne qui ont été interceptés à des péages et sur des aires d'autoroutes. Ces opérations se sont faites en lien avec le service des douanes de Bayonne. La drogue, qui a fait un long périple par l'Afrique du Nord et de l'Ouest , était destinée au marché national ou européen.

Une partie de la drogue détruite - Douanes de Bordeaux

Des cigarettes et du tabac à narguilé détruits aussi ce lundi ont été saisis ces derniers mois par les douanes notamment à l'aéroport de Bordeaux Mérignac.

Dans le domaine des saisies de stupéfiants l'année 2016 a été une année record en France. Le ministre de l'intérieur Bruno Le Roux le confirmera dans les prochaines semaines.