Gironde : une voiture force l'accès du marché de Vendays-Montalivet

Un déséquilibré a provoqué une petite panique ce mardi matin à Vendays-Montalivet, station balnéaire du Médoc. Il a percuté les barrières du marché au volant de sa voiture et a été stoppé par des commerçants. Il n'y a pas eu de blessé.

Le marché de Vendays-Montalivet, la station balnéaire du nord Médoc connue pour son centre naturiste, le plus grand d'Europe, a été évacué ce mardi matin. Un automobiliste a forcé le passage pour entrer à l'intérieur du périmètre commerçant. Il a percuté les barrières sur le côté du marché de Montalivet et a poursuivi sa route, à vitesse réduite, à l'intérieur. C'est un commerçant qui l'a stoppé en lançant un pavé à travers son pare-brise. La voiture a alors pilé et le moteur a calé. D'autres personnes sont alors venues prêter main forte pour maîtriser l'automobiliste.

Peut-être une déception amoureuse

Un périmètre de sécurité a été délimité sur le marché qui a dû être évacué. Comme l'exige la procédure, les démineurs ont été appelés en renfort pour vérifier la voiture. Selon la mairie de Vendays-Montalivet, la piste d'un acte terroriste est écartée. L'automobiliste, âgé d'une cinquantaine d'années, serait un déséquilibré dont les propos évoquent une déception amoureuse. Il a été hospitalisé d'office.

DIRECT 🇫🇷 #Gironde Une voiture a foncé sur la foule d'un marché à Montalivet-les-Bains. https://t.co/xOBhg9rudDpic.twitter.com/qmX8lKdD4W — Actu17 (@Actu17) July 18, 2017