Gites ruraux de Haute-Corse : Paul Giacobbi définitivement condamné

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Paul Giacobbi. La condamnation prononcé en mai 2018 est donc définitive. L'ancien président du Conseil Général de Haute-Corse est condamné à trois ans de prison avec suris, cinq ans d'inéligibilité et 25.000€ d'amende.

Paul Giacobbi et ses avocats, devant la cour d'appel du tribunal de Bastia.

Bastia - France

Paul Giacobbi a été définitivement condamné hier pour détournement de fonds publics au préjudice du département de Haute-Corse qu'il a présidé de 1998 à 2010, après le rejet de son pourvoi en cassation.

De ce fait, la haute juridiction valide ainsi sa condamnation prononcée par la Cour d'appel de Bastia le 9 mai 2018, à trois ans de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 25.000 euros d'amende.

Il avait été reconnu responsable du détournement de 480.000 euros de subventions, censées être accordées à des propriétaires de gîtes ruraux pour promouvoir le développement du tourisme insulaire.

Paul Giacobbi avait formé un pourvoi en cassation, estimant que la Cour d'appel n'avait pas démontré son implication.

La Cour de cassation a également rejeté le pourvoi de Pierre-Marie Mancini, actuel maire de Costa et président de l'association des maires de Haute-Corse, condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité pour recel de complicité de détournement de fonds publics. Même chose enfin pour Thierry Gamba-Martini, alors directeur général des services. Il avait écopé de 8 mois de prison avec sursis.