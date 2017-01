Gîtes ruraux : Paul Giacobbi, condamné à 3 ans de prison ferme et l'inéligibilité

L'ancien président du conseil général de Haute-Corse et actuel député de la deuxième circonscription écope de la prison ferme et fait immédiatement appel.

3 ans de prison ferme, 100.000 € d'amendes et 5 ans d'inéligibilité. C’est la peine prononcée aujourd'hui à l'encontre de Paul Giacobbi, par le tribunal correctionnel de Bastia dans l'affaire des gîtes ruraux, pour détournements de fonds publics. 22 autres co-prévenus ont été condamnés. Un seul homme y a échappé, c'est Jacques Costa, président de la commission du monde rural au département qui a été relaxé par le tribunal. Et c'est donc l'ancien président du conseil départemental de Haute Corse et actuel député de la 2e circonscription qui a écopé de la peine la plus lourde.

Il a donc été condamné pour détournement de fonds publics, à 3 ans de prison ferme, 100.000 € d'amende et 5 d'inéligibilité. Une peine conforme aux réquisitions du parquet. Une peine qui est un assassinat politique selon l'avocat de Paul Giacobbi, Me Jean-Louis Seatelli, qui a déjà annoncé qu'il ferait immédiatement appel de cette décision. Pierre Marie Mancini, rapporteur de la commission du monde rural, a été condamné à 3 ans de prison dont 2 avec sursis, à 5 ans d'inéligibilité et 12.000 € d'amende. Son avocat, Me Eon a lui aussi annoncé faire appel, il s'est dit déçu et surpris : "C'est une décision qui mérite d'être critiquée devant une cour d'appel" a dit l'avocat. Enfin, Jacques Costa, ancien Conseiller Départemental de Castifao-Morosgalia et président de la commission du monde rural, a lui, été relaxé.

Les fonctionnaires aussi ont été reconnus coupables.

Une peine de 2 ans de prison avec sursis a été prononcée à l'encontre de Thierry Gamba-Martini, l'ancien directeur général des services départementaux et 10.000 € d'amende. Jean Hyacinthe Vinciguerra, contrôleur des gîtes, a été condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont un avec sursis. Marie Laure Le Mee, chef du service d'attribution des subventions, a été condamnée à un an de prison avec sursis. 6 mois de prison avec sursis pour les 2 secrétaires et pas d'inscription au casier judiciaire.

Les bénéficiaires des subventions également condamnés

L'ensemble des bénéficiaires de ces subventions, ils sont 16, ont eux aussi été condamnés. Mais en général à des peines moins lourdes que celles requises par le parquet. Allant de 6 mois à 3 ans de prison avec sursis, assortis d'amendes allant de 800 à 10.000 €.