Une belle saison estivale en perspective pour les gites de la Sarthe

La Sarthe attire encore les touristes cet été : dans le département, les Gites de France affichent presque complets pour le mois de juillet. "C'est une très bonne saison qui s'annonce. _On a déjà atteint les chiffres de 2019 qui était une très bonne année touristique_", lance Virginie Hardonnière, directrice des Gites de France en Sarthe.

Des gites quasi complets

Comme en 2020, de nombreux Français ne vont pas partir à l'étranger, et continuent de redécouvrir les régions : une aubaine pour la Sarthe qui peut miser sur du tourisme de proximité. "Notre clientèle est surtout parisienne et ligérienne", précise Virginie Hardonnière. Avec 90% de taux de fréquentation en juillet dans les gites du département, le succès est au rendez-vous.

"On a encore quelques disponibilités, mais on sait pertinemment qu'elles vont partir vu le nombre d'appels et de messages qu'on reçoit, lance la directrice de l'antenne sarthoise des Gites de France. _Les gens attendent la dernière minute pour réserver_, donc on est très confiants également pour le mois d'août." Une tendance qui se renforce avec les conditions de réservation ou d'annulation devenues plus souples ces dernières années.

Attrait du tourisme vert

L'envie de dépaysement à concilier avec l'épidémie qui n'est pas terminée permet aux gites sarthois de mettre en avant leurs atouts. "Les visiteurs avaient à cœur de ne pas être dans un tourisme de masse, ils recherchent le calme, estime Virginie Hardonnière. Les gites en Sarthe et le tourisme vert, ça correspond à leurs attentes. Les gens ont pris des habitudes et ont fait des découvertes depuis deux ans, ils voient qu'ils peuvent trouver _des paysages complètement différents à deux heures de chez eux_." La majorité des réservations sont faites par des familles, souvent "le couple et les enfants".

Même les gites plus haut de gamme tirent leur épingle du jeu : les voyageurs qui ont d'ordinaire un budget plus important pour se rendre à l'étranger se rabattent cet été encore sur ce type de logements. Autre changement dans les habitudes des vacanciers : "il y a un tel engouement pour les piscines que les gites qui en proposent ont des réservations assez tôt, contrairement aux autres, explique Virginie Hardonnière. Ca suscite des envies chez certains gites, d'offrir cette prestation pour avoir des taux de fréquentation plus importants."