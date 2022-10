Glay : Il menace de planter sa famille pour une histoire de sandwich

Ce qui s'est passé dans la tête de ce père de 45 ans ce juin 18 juin 2022 reste un mystère, même lui ne se l'explique pas. Alors qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice et que son casier judiciaire est vierge, ce jour là, il est sorti gravement de ses gonds.

"Une scène d'une violence inouïe" souligne même la procureure.

Alors qu'il a déjà été agressif verbalement avec sa compagne à quelques reprises, l'homme aux cheveux gris ne s'en était jamais pris à ses enfants. "Je ne comprends vraiment pas ... il n'a jamais été comme ça ... Il avait des gros trous de mémoires à cette époque, ça nous inquiétait tous" confie sa femme, désespérée.

Menaces de mort au couteau

Le 18 juin, le plus jeune fils du couple se fait un sandwich, sauf que c'est son père qui le mange. Alors il lui fait remarquer et là, tout s'enclanche. L'homme prend un couteau, le pointe à quelques centimètres du ventre de son fils et lui hurle "je vais te saigner !"

L'enfant s'enfuit et est retrouvé en chaussettes dans la rue. Le père s'en prend alors à sa femme et à sa fille qu'il insulte copieusement et à qui il donne des coups de pieds.

Une fois que tout le monde a quitté les lieux, il se rend dans son autre famille, celle qu'il a avec son amante depuis 8 ans, et prend en photo leur deux sexes. Photo qu'il envoie à son fils de 17 ans qui avait échappé aux menaces plus tôt à la maison.

Un geste incompris par tout le monde, qui a dégoûté l'adolescent.

Aucune explication

Face aux questions de la juge pour expliquer ce déclic mortifère, l'homme ne sait pas quoi répondre. Il explique que c'était le stress lié à son travail, qu'il n'aurait jamais fait de mal à ses enfants.

La juge évoque les abus commis par son propre père sur lui-même enfant "ça laisse des traces mais je n'aurai jamais fait pareil". Pas de problème d'alcool, ni de drogue. Un acte de folie qui restera sans réponse.

L'homme daigne s'excuser auprès de ses enfants pendant la séance, et espère qu'ils lui pardonneront et voudront bien lui reparler.

Les juges ont donc levé l'interdiction de les approcher. En revanche, il écope de 10 mois de prison assortis d'un sursis de 2 ans, une obligation de soins, une interdiction de revenir dans la maison familiale, 500€ d'amende, 1000€ de préjudice morale pour la mère, 1500€ pour le plus jeune fils, 800€ pour le fils de 17 ans et la fille ainsi que 800€ pour les parties civiles.