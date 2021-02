Go-fast d'une demi-tonne de cannabis en Touraine : 3 à 5 ans de prison ferme pour les trafiquants

Un homme a été relaxé et les trois autres sont condamnés à des peines de prison ferme, allant de trois ans et demi à cinq ans d'emprisonnement. Des amendes de 10.000 euros et une interdiction de retourner sur le territoire français ont également été prononcées. Ces quatre hommes, tous marocains, étaient jugés jeudi 4 février au tribunal correctionnel de Tours. Les faits se sont déroulés le 16 janvier 2017. Un go-fast était intercepté entre Nouâtre et Maillé dans le sud-Touraine au terme d'une longue course-poursuite avec cinq agents de la douane, mettant, au passage, en danger la vie de ces derniers. A bord du véhicule en provenance d’Espagne, 475 kilos de cannabis, destination Bruxelles. La demi-tonne de cannabis, dissimulée dans dix sacs de sport, deux cartons et sept valises, a été saisie par les douanes et le montant de revente est estimée à 3,4 millions d'euros.

Le cerveau de la bande absent du procès

Trois des quatre hommes inculpés sont présents, ceux qu'on appelle les complices. Deux prévenus sont dans le box et sont en détention provisoire depuis plusieurs mois. Un autre homme est en liberté, sous contrôle judiciaire. Il manque alors le cerveau de la bande, celui qui avait été arrêté avec une demi-tonne de cannabis. Il est absent du procès et vit en Espagne. Après sa garde à vue en janvier 2017, il n'avait pas été assigné à résidence en France. Dés le départ du procès, l'audience prend un tournant assez inédit quand deux avocats de la défense reprochent au tribunal de ne pas les avoir informer à temps de la date de l’audience. Ils n'ont pas pu préparer la défense de leur client, disent-ils et quittent le tribunal malgré la demande de report d'audience. Le prévenu se retrouve alors sans défense. Il interrompt d’ailleurs plusieurs fois la juge, en criant "j'ai besoin d'un avocat ! Je veux un avocat !" dans un Français très clair, lui qui est pourtant accompagné d'une interprète en langue arabe dans le box. Une situation « exceptionnelle » réagit un agent de l’administration pénitentiaire au terme d'une énième suspension d'audience. Le délibéré est donné après 23h et un mandat d'arrêt international est lancé contre le conducteur qui ne s'est pas rendu au procès.