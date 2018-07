Des trafiquants de cannabis originaires de Perpignan ont été interpellés lundi dernier en Catalogne après une course poursuite très mouvementée sur l'autoroute AP7. Les trois hommes circulaient en "go fast" avec à l'intérieur de leurs véhicules une très grosse quantité de cannabis.

L'opération remonte à lundi dernier. Elle a été révélée ce samedi 14 juillet par les Mossos d'Esquadra, la police régionale catalane. Tout commence dans la nuit de dimanche à lundi au sud de la Catalogne. C'est une patrouille de Mossos effectuant des contrôles de vitesse sur l'autoroute AP7 qui tombe sur trois voitures circulant à très vive allure. Immédiatement la police catalane soupçonne des "go fast", un transport de cannabis entre le Maroc et le nord de l'Europe, avec l'aide de voitures très puissantes.

Course poursuite très dangereuse

Un important dispositif sécuritaire est alors mis en place sur l'AP7. Toutes les sorties de l'autoroute sont fermées, mais les trafiquants tentent par tous les moyens d'échapper aux policiers. Ils zigzaguent sur l'autoroute et n'hésitent pas à plusieurs reprises à foncer avec leurs voitures sur des Mossos.

Des Français et des Espagnols

Finalement après de longues heures de course poursuite, deux trafiquants sont arrêtés à hauteur de la ville de Reus puis le troisième est aussi interpelé plus au nord entre Figueras et la Junquera. Les Mossos d'Esquadra identifient rapidement trois hommes âgés entre 19 et 22 ans, de nationalité française et espagnole et résidant tous à Perpignan, de l'autre côté de la frontière.

Les trafiquants transportaient 680 kgs de cannabis (haschich) destinés à la France pour une valeur à la revente estimée à plus de trois millions d'euros. Sur le compte Twitter des Mossos d'Esquadra, on peut voir les photos de l'opération. La drogue n'était même pas cachée; simplement entreposée sur le siège arrière et celui du passager de la voiture "go fast".

Deux des trafiquants ont été incarcérés à Tarragone pour trafic de drogue, conduite dangereuse et tentative d'homicide volontaire. Le troisième homme a été remis en liberté conditionnelle.