Golden Globes 2019 : le palmarès et les grands moments de la cérémonie

Il n'y a eu aucun raz-de-marée lors de cette 77e cérémonie des Golden Globes. Aucun favori n'a récolté une pluie de trophées. Les récompenses ont été assez bien réparties entre confirmations et surprises.

Tarantino et Mendes grand vainqueurs

Parmi les grands gagnants, seul Once Upon a Time... in Hollywood de Quentin Tarantino a récolté plusieurs statuettes. Le réalisateur a été récompensé du prix de la "meilleure comédie" ainsi que celui du scénario pour son ode à l'Hollywood des années 1960. Il avait face à lui, des films moins évidents, comme Dolemite Is My Name, Jojo Rabbit, Rocketman, et de féroces concurrents comme The Irishman et Marriage Story.

Dans la catégorie "meilleur drame", c'est Sam Mendes qui a récolté les honneurs avec sa fresque historique 1917. Le réalisateur a créé la surprise en s'imposant contre The Irishman, Joker et Marriage Story. Il a également remporté au nez et à la barbe de Bong Joon-ho, Todd Phillips, Martin Scorsese et Quentin Tarantino le Golden Globe de "meilleur réalisateur".

Les films de Netflix, qui figuraient parmi les favoris n'ont finalement rien récolté. The Irishman (réalisé par Scorcese) et Marriage Story (réalisé par Noah Baumbach) étaient pourtant chacun nommés dans 5 catégories. Et puis, petite déception pour Ladj Ly et Cécile Sciamma. Les deux Français espéraient revenir avec le Golden Globe du "meilleur film en langue étrangère" pour Les Misérables et Portrait de la jeune fille en feu. C'est le Sud-Coréen Bong Joon-ho qui l'emporte pour son film Parasite.

Chez les acteurs, l'évidence Joachin Phoenix et Renée Zellweger

Sa performance dans Joker a bluffé le monde entier. Sans surprise, Joaquin Phoenix a donc remporté le Golden Globe du "meilleur acteur" dramatique, malgré la controverse qui a accompagné la sortie de ce film qui se focalise sur l'ennemi juré de Batman. A 45 ans, l'acteur a consolidé sa place de favori aux Oscars.

Brad Pitt, quant à lui, a reçu le Golden Globe du "meilleur second rôle" dans une comédie pour Once Upon a Time... in Hollywood, mais Leonardo DiCaprio, l'autre moitié de son duo dans le film, qui concourrait dans la catégorie "meilleur acteur" dans une comédie l'a manqué. Chez les actrices, Renée Zellweger, près de 20 ans après avoir été révélée dans Le journal de Bridget Jones, a été sacrée du Golden Globe de "meilleure actrice" dramatique pour son interprétation de Judy Garland dans le biopic Judy.

Le palmarès complet :

Meilleure actrice dans un film dramatique

Renee Zellweger, “Judy”

Meilleur acteur dans un film dramatique

Joaquin Phoenix, “Joker”

Meilleur film dramatique

“1917”

Meilleure actrice dans un film comique ou musical

Awkwafina, “The Farewell”

Meilleur acteur dans un film comique ou musical

Taron Egerton, “Rocketman”

Meilleur film comique ou musical

“Once Upon a Time in Hollywood”

Meilleur réalisateur de film

Sam Mendes, “1917”

Meilleur scénario pour un film

Quentin Tarantino, “Once Upon A Time In Hollywood”

Meilleur second rôle masculin dans un film

Brad Pitt, “Once Upon A Time In Hollywood”

Meilleur second rôle féminin dans un film

Laura Dern, “Marriage Story”

Meilleure série comique

“Fleabag”

Meilleure actrice dans une série comique

Phoebe Waller-Bridge, “Fleabag”

Meilleur acteur dans une série comique

Ramy Youssef, “Ramy”

Meilleure série dramatique

“Succession”

Meilleure actrice dans une série dramatique

Olivia Colman, “The Crown”

Meilleur acteur dans une série dramatique

Brian Cox, “Succession”

Meilleur second rôle féminin dans une série ou mini-série ou téléfilm

Patricia Arquette, “The Act”

Meilleur second rôle masculin dans une série ou mini-série ou téléfilm

Stellan Skarsgård, “Chernobyl”

Meilleure mini-série ou téléfilm

“Chernobyl”

Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm

Michelle Williams, “Fosse/Verdon”

Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm

Russell Crowe, “The Loudest Voice”

Meilleur film dans une langue étrangère

“Parasite”

Meilleur film d’animation

“Monsieur Link”

Meilleure bande originale de film

Hildur Guðnadóttir, “Joker”

Meilleure chanson originale dans un film

“I’m Gonna Love Me Again” Elton John, Bernie Taupin, “Rocketman”