Golf dans le Calvados : les terrains de Vire et de Biéville-Beuville attaqués en pleine nuit à coups de bêches

Deux golfs du Calvados ont été détériorés dans la nuit de mercredi 6 septembre à jeudi 7 septembre 2023. Les greens des deux terrains ont été attaqués à coups de bêches et de pioches. "Nos jardiniers ont découvert ça quand ils ont fait le tour du parcours, ce matin. Le sol abîmé, les drapeaux cassés et sur le gazon des inscriptions.", explique, Maxime Morel, le directeur de l'entreprise qui exploite le Golf de Biéville-Beuville, propriété de Caen-la-mer.

À Vire, le scénario est le même : "des trous sur trois de nos greens, confie Laurent Etchenic, professeur de golf virois. On a aussi eu des inscriptions." Des tags qui dénoncent la pratique du golf : "Stop Golf", "Eau secours", pointant la consommation en eau des installations. "Nous, cela fait depuis le mois de juin qu'on n'a rien arrosé. Quand on le fait, ce n'est que sur 1 hectare sur plus de 90 du domaine, précise le responsable du terrain de Biéville-Beuville. Là, on est obligé de le faire pour reconstruire les terrains."

Une enquête en cours

Les gendarmes de l'identification criminelle ont fait les premiers relevés sur le terrain de Biéville-Beuville. L'entreprise gestionnaire du terrain va porter plainte ainsi que la communauté urbaine Caen-la-mer. "Aucune cause ne justifie la dégradation d'un bien", affirme Aristide Olivier, adjoint aux sports de la Ville de Caen. À Vire, c'est le club sportif gestionnaire du golf municipal qui a décidé de porter plainte.

Les deux golfs travaillent à la réouverture totale de leur parcours au plus vite. "Le mois de septembre, c'est la période la plus importante pour notre golf", confie Maxime Morel. Les deux sites restent ouverts. Les équipes des deux golfs assurent qu'il va leur falloir au moins deux mois pour effacer totalement les traces de ces dégradations.