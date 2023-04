Golfe du Morbihan : la SNSM déploie de gros moyens pour tenter de retrouver un kayakiste

D'importants moyens ont été déployés ce mardi 18 avril, à Baden, dans le golfe du Morbihan. Vers 15h, la SNSM a été alertée d'une découverte inquiétante par le CROSS : un kayak retourné, aperçu entre les îles du Petit et du Grand Vezit. Deux vedettes de la SNSM, ainsi que l'hélicoptère Dragon 29 se sont rendus sur place, pour tenter de retrouver un kayakiste. Sans succès.

"Les équipes ont trouvé un kayak retourné. À bord, il y avait un gilet de sauvetage, un sac à dos, des chaussures et une canne à pêche", explique Gilles Le Floc’h, président des Sauveteurs en mer du golfe du Morbihan. Difficile de savoir dans quelles circonstances le kayak est arrivé ici, et où se trouve le kayakiste. "On espère une issue positive. Que le kayakiste soit revenu à terre par ses propres moyens ou qu'il soit monté à bord d'un bateau par exemple", ajoute-t-il. Les recherches ont duré environ trois heures, elles se sont arrêtées vers 18h.