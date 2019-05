Fini l'apéro dans les gorges de l'Ardèche

Vallon-Pont-d'Arc, France

L'idée, c'est de protéger les gens contre eux-mêmes. La consommation d'alcool dans les gorges peut s'avérer très dangereuse, encore plus qu'ailleurs.

La pratique du canoë alcoolisé peut être fatal

La consommation d'alcool est incompatible avec le sport et plus encore avec un sport nautique. Il faut ajouter à ces risques que la plupart du temps, les gendarmes se retrouvent face à des gens qui n'ont pas l'habitude de faire du canoë et qui maîtrisent mal leur embarcation. L'alcool est aussi interdit car sa consommation entraîne souvent des bagarres sur les bivouacs de Gault ou de Gournier, les seuls endroits où il est permis de camper dans les gorges. 500 personnes y passent parfois la nuit en pleine saison. Si on ajoute que l'accès est difficile pour les services de secours ou les gendarmes, on imagine les risques liés à l'alcool.

170 litres d'alcool saisis la saison dernière

Un contrôle de gendarmerie à l'arrivée des ceistes - Gendarmerie de l'Ardèche

Les gendarmes ont saisi 170 litres d'alcool en juillet/août 2018. Dans un tiers des cas, il s'agissait d'alcool fort de plus de 40°. Il y a eu quatre contrôles entre le 30 juin et le 1er septembre 2018. Si vous êtes interpellé avec de l'alcool dans le périmètre des gorges, il vous en coûtera 38 € d'amende.