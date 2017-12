Gorges du Tarn : le spéléologue a été évacué de la grotte et hospitalisé

L'homme coincé depuis 26h, dans la grotte de la Clujade dans les gorges du Tarn (Lozère), a été évacué par les secouristes et hospitalisé à Mende.

Ce spéléologue âgé de 63 ans s'est plaint lundi soir d'une vive douleur à la jambe alors qu'il se trouvait à un kilomètre de l'entrée de la grotte qu'il explorait avec son groupe.

Le spéléologue franchissait un obstacle quand il a glissé. Son pied est resté prisonnier d'une concrétion et l'homme est parti dans un grand écart fort douloureux qui lui a provoqué une déchirure musculaire.

Victime d'une déchirure musculaire au haut de la cuisse, il ne pouvait pas sortir seul.

Ce sauvetage a mobilisé de nombreux secouristes

Au total, ils ont été 65 engagés pour ce secours. 47 d'entre eux sont intervenus dans la grotte pour une mission à plus d'un kilomètre sous terre. Parmi eux, 33 sapeurs-pompiers dont 28 du GRIMP Lozère et 5 du Gard. On comptait aussi 18 spéléos secours lozériens et 14 du Gard.

