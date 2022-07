La colère et l'inquiétude des professionnels du tourisme dans les Gorges du Verdon après la diffusion de plusieurs reportages sur la sécheresse. Sur France Bleu Provence ils tiennent à préciser que les activités ne sont pas suspendues même si le niveau de l'eau est plus bas que d'habitude.

"Non les Gorges-du-Verdon ne sont pas à sec" insistent des professionnels du tourisme en colère

"Les Gorges du Verdon sont à sec", cette phrase là de nombreux touristes l'ont entendue ou lue ces derniers jours. La réalité était-elle vraiment ainsi ? Non ! Insistent des professionnels du tourisme sur France Bleu Provence qui s'inquiètent pour la saison en raison de nombreuses annulations. Ils sont en colère contre certains médias qui ont pointé du doigt la sécheresse dans les gorges et laissé penser que des activités étaient menacées voire interdites à cause du manque d'eau. Ces derniers jours de nombreux vacanciers ont déserté les gorges voire annuler leur séjour par peur de ne rien pouvoir faire. Certes la sécheresse est préoccupante, certes il y a moins d'eau que les autres années mais les activités sont toujours possibles dans les gorges, notamment le canyoning ou encore la randonnée aquatique.

Parmi ceux qui s'inquiètent il y a Anaïs qui gère le secrétariat de l'entreprise Ô Verdon, à La Palud-sur-Verdon dans les Alpes-de-Haute-Provence.

On a beaucoup de coups de fil qui ne donnent pas de suite. Les gens nous disent qu'ils ont lu qu'il y a plus d'eau dans le Verdon ! Les autres années je passais la journée au téléphone pour prendre les réservations, là c'est vraiment très très peu - Anaïs (entreprise Ô Verdon)

Des touristes méfiants, Isabelle Jonker qui gère le camping Chasteuil Verdon Provence à Castellane en a vu aussi beaucoup ces derniers jours: "les gens ont pris pour argent comptant que le Verdon était à sec. On a moins de réservations fin juillet / début août parce que les gens ont peur de se retrouver dans une zone complètement aride."

Moins de monde dans les campings, moins de monde dans les restaurants, les hôtels et moins de réservations pour les activités c'est toute la profession qui est touchée alors que la saison ne fait que commencer.

C'est dramatique pour notre profession - Isabelle, gérante d'un camping

Les professionnels rappellent également qu'il y a d'autres activités à faire dans le secteur, notamment des randonnées ou encore du VTT et que sur les lacs, notamment le lac de Sainte-Croix, il est toujours possible de se baigner ou faire de la planche à voile.