Gorka, enfant diabétique mort à 10 ans à Bayonne: son père condamné pour homicide involontaire

Décision judiciaire rendue ce mardi par le tribunal judiciaire de Bayonne, dans la dramatique affaire du petit Gorka. Un enfant diabétique âgé de 10 ans décédé en aout 2016 en raison d'une erreur d'appréciation de son père qui en avait la garde. Le papa, un Hendayais de 53 ans, a cru que son enfant souffrait d'une gastro-entérite, alors qu'il avait besoin de soins urgents pour son diabète. Le père a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour "homicide involontaire".

Hospitalisation tardive

La réponse du tribunal à ce dramatique accident laisse fatalement un gout amère, un gout d'inachevé, tant la justice elle même semble désarmée face à un tel drame. Aout 2016 en pleine nuit à Hendaye au domicile du père du petit Gorka, qui en a la garde exclusive depuis son divorce. Cela fait deux jours que l'enfant n'est pas bien. Le papa, pourtant toujours très prévenant, se fourvoie dans le diagnostique. Il pense à une gastro-entérite alors que Gorka a un besoin urgent d'insuline. Lorsqu'il est transporté d'urgence sur l'hôpital de Bayonne, il est trop tard. Gorka, diabétique de type 1, décède d’une acidocétose, après avoir été privé d’insuline pendant de trop longues heures.

Erreur d'appréciation

Lors du procès le 4 janvier dernier préside par Emmanuelle Adoul, le père effondré à la barre, avait expliqué: "je me suis enfermé dans une logique qui s'est avérée fatale, je suis responsable de la mort de mon fils". Même la procureur de la République Caroline Parizel avait souligné les limites de l'action judiciaire dans une telle affaire: "Il semblerait que monsieur ait fait une erreur d’appréciation, ce qui est humain". C'est la maman du petit Gorka qui avait porte plainte. Une douleur insupportable mais aussi une haine tenace et de longue date pour son ancien mari. le papa a été condamné à trois mois de prison avec sursis, et à verser 17 000 euros à son ancienne épouse pour, notamment, "préjudice d'affection".