De nouvelles recherches pour retrouver une dame de 88 ans à Gouesnou, dans le Finistère

Marie-Paul a disparu depuis plus de dix jours

Gouesnou - France

Plus de 200 personnes sont venues ce mercredi de "Tréouergat, Landerneau, Landéda, Brest, Plougastel, Plouzané. Nous tenons tout d’abord, à remercier les plus de 200 personnes mobilisées à fouiller la campagne. Merci infiniment. Cela fait chaud au cœur de vous voir à nos côtés et à soutenir sa famille" écrit la mairie de Gouesnou.

De nouvelles recherches ce vendredi matin

Depuis 10 jours désormais, Marie Paul, habitante de la ville près de Brest n'a pas donné de nouvelles à sa famille. La mairie précise : "Nous savons qu’elle a été vue le lundi 5 août à 16 h au Canada, à Kergontes vers 18 h et sur la RD au niveau du Lantel à 22h." De nouvelles recherches vont être lancées ce vendredi. "Rendez-vous est fixé à 8h15 en mairie de Gouesnou. Venez équipés de bottes et de bâtons, utiles pour les recherches. Nous vous invitons à diffuser cette information à vos contacts et à votre entourage."

Si vous avez vue récemment Marie Paul vous êtes priés de contacter au plus vite le commissariat de Guipavas, la ville voisine, au 02.98.84.60.17.