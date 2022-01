Gourfaleur : un corps découvert lors de la battue organisée pour retrouver Yvette Oger

Un corps a été découvert ce vendredi 14 janvier vers 13h45 dans la Vire, non loin du pont de Gourfaleur, lors de la battue organisée par les proches d'Yvette Oger, Saint-Loise portée disparue depuis dimanche.

Une cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel relayé sur les réseaux sociaux et se sont réunies vers 13h sur le chemin de halage, à l'endroit où a été découvert mardi le véhicule de la disparue, afin d'effectuer des recherches le long de la Vire.

Et c'est en parcourant la zone qu'un homme a découvert un corps à moitié immergé et pris dans des branchages dans la rivière. Les pompiers de Saint-Lô et les gendarmes ont aussitôt été appelés et se sont rendus sur place. Des expertises sont en cours pour identifier le corps.

La police avait lancé un appel à témoins ce mercredi 13 janvier pour cette disparition jugée inquiétante.