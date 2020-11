Gournay : un bâtiment agricole détruit par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche

Sur la commune de Gournay dans l'Indre, près de Neuvy-Saint-Sépulchre, un bâtiment agricole a été dévasté par un incendie dans la nuit de samedi à dimanche. Plus d'une vingtaine de pompiers a été mobilisée.

L'alerte a été donnée dans la nuit de samedi à dimanche vers minuit quinze. Sur la commune de Gournay, le feu ravageait une grange au lieu-dit "La Chabanne". Lorsque que les pompiers sont arrivés sur place, le bâtiment de 80 mètres carrés, qui contenait du foin et un peu de bois, était embrasé. La toiture devait s'effondrer un peu plus tard. Les soldats du feu qui se sont rendus maîtres du sinistre peu avant 1h30 du matin, avaient déployé deux lances à incendie. Des pompiers issus des centres de secours de Cluis, Neuvy-Saint-Sépulchre et Aigurande. L'origine du sinistre n'est pas connue pour l'instant.