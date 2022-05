Gouvernement : le ministre Damien Abad accusé de viol, un signalement adressé à LREM avant sa nomination

Ce dimanche, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique confirme à franceinfo avoir envoyé "un signalement" à LREM et LR concernant le nouveau ministre Damien Abad. Il est accusé de viol par deux femmes, des faits qu'il réfute.

Selon franceinfo ce dimanche, confirmant une information de Mediapart, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique a bien envoyé un "signalement par mail" à La République en Marche et Les Républicains concernant Damien Abad. Ce mail aurait également été adressé au procureur de la République. Nommé ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées vendredi, Damien Abad est accusé de viol par deux femmes. Des faits qui remontent à 2010 et 2011 d'après Mediapart.

Damien Abad conteste les accusations

L'un des victimes supposées témoigne sur Mediapart, expliquant avoir été droguée par l'ancien patron des députés LR puis violée dans une chambre d'hôtel. Damien Abad conteste ces accusations et dénonce "une tentative évidente de déstabilisation à un moment clé de [son] parcours politique".

Fondé par le mouvement #MeTooPolitique en février dernier, l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles explique à franceinfo avoir prévenu les cadres des deux partis, LREM et LR : "Nous avons transmis le signalement par mail à Stanislas Guérini, Christophe Castaner, Bérangère Couillard et Aurélien Pradié". Ce mail a été envoyé une première fois le 16 mai, puis une relance a été transmise les 19 et 20 mai, soit juste avant la nomination de Damien Abad au gouvernement.

Dans l'article de Mediapart, Christophe Castaner dit n'avoir rien reçu, quand Aurélien Pradié et Stanislas Guérini expliquent n'avoir pas consulté leur boîte mail.