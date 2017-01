Procès du meurtre d'Avanton : un expert psychiatre décrypte l'amnésie et la violence de l'accusé

Au terme du deuxième jour du procès du meurtre d'Avanton devant les assises de la Vienne, la cour a cherché des explications à la folie meurtrière de Raphaël....Et ce n'est pas simple : le comportement de l'accusé reste déroutant.

Pourquoi ? c'est une question centrale et essentielle pour les parents de Marine explique l'un des avocats des parties civiles. «je ne voulais pas la tuer, cette violence, c'est pas moi» dit l'accusé. Pas de traces de violences effectivement dans son passé.

Un scénario mortifère

Toutefois l'expert psychiatre apportera en fin de journée un début de piste. Le professeur Senon parle là des 15 derniers mois de vie du couple, de cette alternance «mortifère» de périodes de séparation et de vie commune. «Avec à chaque reconstitution du couple des tensions de plus en plus vives» ajoute l'expert. On n'aura pas plus d'explications sur cette violence meurtrière sauf que ce type de folie dans ce type d'affaire arrive dans 50% des cas selon le professeur.

Amnésie fréquente

Interpellé par la présidente sur le fait que Raphaël soit incapable de se rappeler de la scène des 35 coups de couteau. «C'est très fréquent dans les affaires de violence extrême». Et d'expliquer la difficulté des meurtriers de ne pas se reconnaitre dans ses actes. Il s'agit d'une amnésie temporaire mais il faudra pour l'accusé accepter d'être un tel personnage.

Une attitude préoccupante

Au delà des faits, il a aussi été question du comportement déroutant de l'accusé après son incarcération. Car la cour apprend que Raphaël entretenait depuis le centre de détention de Vivonne une relation téléphonique illégale (via un transfert d'appel avec le téléphone de sa mère) avec sa maîtresse. Ces deux là explique un gendarme à la barre parlait un mois et demi après le meurtre de projet de mariage, d'enfants. Visiblement Raphaël était déjà passé à autre chose. Interrogé sur cela, le professeur Senon lâche ce mot «préoccupant»

Le procès se poursuit vendredi avec le réquisitoire et les plaidoiries. Verdict en fin de journée.

A LIRE AUSSI :

Le meurtre d'Avanton devant les Assises de la Vienne : les faits

Meurtre d'Avanton : l'impensable pour les enfants selon Jean Jacques Chavagnat, pédopsychiatre

Procès du meurtre d'Avanton : un accusé indéchiffrable

La scène du drame au procès du meurtre d'Avanton : un carnage

Au procès du drame d'Avanton, l'acharnement meurtrier reste inexpliqué