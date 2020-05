Graçay : d'importants moyens déployés pour un incendie dans le centre-bourg

Plus d'une vingtaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés ce mercredi midi pour un incendie sur la commune de Graçay dans le Cher. Le feu s'est déclaré dans une grange, située dans une petite rue du centre bourg. Les pompiers qui craignaient une propagation du sinistre aux maisons mitoyennes, ont réussi à écarter ce risque. La toiture et le plancher de la grange sont tombés et en début d'après-midi midi, les secours craignaient un effondrement du bâtiment. Les soldats du feu sont toujours sur place pour se rendre définitivement maîtres du sinistre et sécuriser le site. Fort heureusement, personne n'a été blessé et l'origine de cet incendie n'est pas connue.