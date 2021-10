Grâce à leur chien, les gendarmes du Loiret interpellent un cambrioleur caché dans une grange, en pleine nuit

Les gendarmes du Loiret ont interpellé, de nuit, le 14 octobre, un homme qui avait pris la fuite après une tentative de cambriolage à Manchecourt. Il était caché dans une grange, quelques kilomètres plus loin. C'est le chien Phantom qui a permis de le retrouver, indique la gendarmerie.

"Merci Phantom !" C'est ce que disent les gendarmes du Loiret : grâce à ce chien (ce gendarme canin), un cambrioleur présumé a été interpellé le 14 octobre dernier à 5 heures du matin. L'homme était caché dans une grange à Briarres-sur-Essonne.

Tout commence lorsqu'une patrouille de gendarmes de Pithiviers, par sa présence, met en fuite deux individus en train de cambrioler une maison, à 3h du matin, à Manchecourt, dans le nord du Loiret. Ils montent à bord d'une voiture et refusent d'obtempérer malgré la présence des gendarmes. Des recherches sont mises en place par le PSIG (peloton d'intervention), avec le concours d'une deuxième patrouille de gendarmerie spécialisée dans la "gestion des événements", et des herses sont installées sur la chaussée (système Stop Sticks) dans un large périmètre.

Le chien suite une piste pendant 40 minutes

Les fuyards abandonnent alors leur véhicule. Les gendarmes, eux, reçoivent le renfort d'une équipe cynophile et d'un chien, Phantom, qui va commencer à pister les deux individus à partir de 4h20, depuis le véhicule laissé sur place. Traversant des buissons de ronces et d'orties, passant par dessus des murs, le chien suit une piste, et bifurque soudainement dans une propriété, à Briarres-sur-Essonne, en pleine campagne.

Et retrouve le fuyard, caché dans une grange

L'alarme se met en route, les gendarmes rassurent les propriétaires, réveillés de nuit, leur expliquant la situation. Le chien part, alors, seul vers une grange et se stationne devant une masse sombre caché derrière une voiture, sans mordre ce qui s'avère être l'un des deux fuyards. Il est interpellé dans le calme à 5h00 et placé en garde à vue.

En revanche, pas de trace du deuxième individu, sa trace se perdant sur une route, malgré la sollicitation du chien Phantom, une nouvelle fois, indique la gendarmerie du Loiret