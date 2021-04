"Grâce à Thomas Pesquet, on rêve", des jeunes alsaciens vont suivre les aventures du spationaute

Sacha, Louis et Titouan appartiennent à la société astronomique du Haut-Rhin, ils vont suivre de près Thomas Pesquet pendant six mois

Pas question de déranger Sacha, Louis ou encore Titouan, au moment du décollage de Thomas Pesquet, pour la station spatiale internationale. Un décollage prévu ce vendredi, après avoir été repoussé à cause de la météo.

Ces jeunes sont passionnés d'astronomie, mais aussi d'aventures spatiales. "C'est un rêve d'enfant de pouvoir aller dans l'espace", pour ces élèves de première et de terminale, scolarisés à Guebwiller, près de Mulhouse. Ils font partie de la trentaine de jeunes de la société astronomique du Haut-Rhin.

Sacha, Louis et Titouan passionnés par les aventures de Thomas Pesquet

Pour Sacha, 18 ans, élève en terminale scientifique : "J'aime les photos que Thomas Pesquet prend depuis l'ISS. On se rend compte qu'on est extrêmement petit dans l'univers et que l'on est qu'une poussière. Ça nous fait prendre conscience qu'il faut faire attention à notre planète terre," analyse le jeune homme.

Les jeunes attendent avec impatience que l'aventure de Thomas Pesquet débute © Radio France - Guillaume Chhum

Sacha est passionné par les aventures de Thomas Pesquet Copier

Pour Louis, passionné de robotique, ce qu'il attend, c'est surtout le décollage. " C'est toujours impressionnant ce dégagement d'énergie et on va compter tous les instants, chaque seconde et voir si ça va marcher et si ça décolle dans de bonnes conditions," sourit le lycéen.

Six mois dans l'espace à suivre comme une série

A cause de l'épidémie de Covid-19, les jeunes ne suivront pas ensemble ce décollage, mais le cœur y est. Chacun sera devant son poste de télévision. Ce sont surtout sur les réseaux sociaux que les aventures de Thomas Pesquet seront suivies.

Le club des jeunes de la société astronomique du Haut-Rhin pendant leurs activités - Société astronomique du Haut-Rhin

Louis et Titouan impatients avant le décollage Copier

Ce sont principalement les photos postées qui attirent les adolescents." Ce qui m'impressionne, ce sont les photos de nuit. On voit les villes et la pollution lumineuse que ça génère et c'est toujours fascinant et inquiétant," explique Titouan.

Les jeunes sont impatients que ça commence !