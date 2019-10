Grâce au youtubeur grenoblois "Joyca", les visites sur le site de la station de ski Chamrousse explosent !

Dans une vidéo sur internet, le youtubeur grenoblois Jordan alias "Joyca" a mis en avant la station de ski de Chamrousse (Isère). Alors qu'il tente de réunir un maximum de cadeaux pour ses abonnés, il téléphone à la station iséroise. Depuis les visites du site internet explosent.

Chamrousse, France

"C'est incroyable, nous sommes à + 16.000% de visites sur le site de Chamrousse depuis la publication de la vidéo", plaisante Adam Thiriet, le responsable partenariat de l'office de tourisme de la station de ski isèroise. "C'est une excellente visibilité pour nous. Ce youtubeur a une communauté d'étudiant qui peut venir chez nous skier".

Tout commence par téléphone

Un vendredi vers 17h30, le téléphone d'Adam Thiriet sonne. "J'étais seul au bureau, je décroche et là, Jordan alias Joyca m'explique le concept". À l'autre bout du fil, c'est Jordan, un vidéaste, musicien et chanteur très populaire sur la plateforme Youtube. Le jeune Grenoblois fait parti d'un collectif de youtubeurs "La red box", basé à Angers. Dans la vidéo du jour, il tente avec son ami Amixem, de réunir un maximum de dotation d'entreprise, dans un laps de temps très court, pour offrir les cadeaux aux abonnés. Joyca, originaire de Grenoble, décide d'appeler la station de ski Chamrousse. C'est Adam Thiriet qui décroche et les deux hommes trouvent un accord très rapidement. La station de ski décide d'offrir vingt forfaits aux internautes. Pour marquer le coup, le youtubeur, passionné de musique, (c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est fait connaître), décide de créer une "fausse pub en chanson" pour promouvoir la station de ski Iséroise.

+16.000% de visites après la diffusion

Cette vidéo publié sur la page Youtube d'Amixem, a été vue plus de 2.850.000 fois. Une visibilité énorme pour la station de ski et les autres entreprises qui ont voulu jouer le jeu. Avec ce buzz, la station Iséroise espère attirer un public d'étudiant pour les prochaines vacances d'hiver. Adam Thiriet tente également d'inviter le Youtubeur pour assister à la tentative de record du monde de descente au flambeau le 30 janvier 2020 en Isère. "J'espère que Joyca sera présent", raconte le responsable partenariat de Chamrousse. En attendant, la station ouvre ses pistes le 7 décembre, ou fin novembre si la neige arrive plus tôt.