Lons : Gracieuse, 85 ans, demande à la justice d'intervenir pour limiter les pollutions de l'unité de recyclage voisine

Depuis que l'unité de recyclage du groupe Véolia est venue s'installer en face de chez elle, Gracieuse subit l'accumulation de déchets emportés par le vent jusque chez elle.

Une vieille dame de Lons livre un combat bien compliqué contre son voisin, l'unité de recyclage de Véolia. Cela fait des années que Gracieuse Escos, 85 ans et veuve depuis 24 ans, subit des désagréments. Elle vit dans sa maison de la zone industrielle depuis 1977. Mais depuis l'installation de cette unité (anciennement Onyx), quand le vent se lève, les papiers et les plastiques s'accumulent devant chez elle, et de la poussière de bois recouvre sa maison. Gracieuse vient d'obtenir de la justice une expertise judiciaire, pour faire entendre ce qu'elle vit au quotidien.

Y a des moments, c'est invivable. Quand la poussière arrive ça vous brûle les yeux. On ne peut pas rester dehors. Tous les jours on est en train de nettoyer. Je suis dégoûtée, on ne peut pas vivre comme ça. C'est pas possible—Gracieuse 85 ans

Après l'intervention des pouvoirs publics, l'unité de Véolia a remonté un mur pour tenter de limiter ces nuisances. Sans grand succès pour le moment. L'expert judiciaire pourrait rendre ses conclusions à l'automne.