Gradignan : environ 300 caravanes de gens du voyage s'installent sur une propriété privée

Environ 300 caravanes de gens du voyage se sont installées sur des terrains de foot du domaine de Moulerens à Gradingnan ce dimanche après-midi. Une propriété privée qui accueille une association omnisports et un village de vacances.

Une semaine après l'arrivée de caravanes sur les terrains de Romainville à Pessac, plusieurs centaines de caravanes de gens du voyage ont investi ce dimanche après-midi les terrains de foot du domaine Château Moulerens à Gradignan. Cet espace privé de 4 hectares comprend une association omnisports, les Coqs Rouges de Bordeaux, et un village-vacances. "Ils sont rentrés par le parking qui est ouvert. Ils ont investi presque 5 terrains de football. On n'a rien pu faire si ce n'est les voir défiler, explique Jean-Pierre Lhoumeau, le président du C.C.V.B.S.O., association qui gère le centre de vacances. Nous avons ici 150 résidents, dont des handicapés. Et ce n'est pas la première fois que ce genre d'intrusion arrive".

"Les collectivités en ont ras-le-bol"

Le maire de Gradignan Michel Labardin est venu sur place constater cette installation illégale."C'est la deuxième fois en moins de deux mois. Cela met hors d'usage les infrastructures sportives et de loisir, déplore -t-il. Comme c'est une propriété privée, on ne peut pas intervenir. Les collectivités en ont ras-le-bol. Nous nous sentons impuissants devant la paralysie générale et le tabou sur le sujet." Jean-Pierre Lhoumeau indique envoyer une lettre au préfet de Gironde pour demander l'intervention des forces de l'ordre. Il souhaite aussi demander une ordonnance d'expulsion au tribunal de Grande instance. Une procédure qui peut mettre plus d'une semaine.