Une habitante de la Somme condamnée pour maltraitance et abandon d'animaux domestiques

Par Pauline Pennanec'h, France Bleu Picardie

Une jeune femme de 22 ans a été condamnée ce jeudi par le tribunal correctionnel d'Amiens pour abandon et maltraitance d'animaux domestiques. Entre septembre 2017 et mars 2018, des dizaines de chiens et de chats ont été retrouvés à son domicile dans des conditions de détention insalubres.