Grand angle : les producteurs face aux cours du lait

Katy et Emmanuel produisent du lait bio dans leur exploitation et ils aimeraient vivre simplement de leur travail

Katy et Emmanuel Pasquier produisent du lait bio près de Nexon, en Haute-Vienne. Passionnés par leur métier, ils aimeraient juste vivre de leur production, mais avec les cours du lait au plus bas et l'inflation, c'est de plus en plus difficile avoue Emmanuel :"on a un gros manque à gagner sur l'exploitation elle-même et cela représente le salaire d'une personne ! Y a pas grand monde aujourd'hui qui voudrait travailler pour rien. _Tout a augmenté sauf nos produits et vous verrez que dans les 5 à 10 ans qui viennent on va être en manque de production_." Insiste Emmanuel

ils se bagarraient entre eux et comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord ils ont décidé que ce serait les agriculteurs qui seraient la variable d'ajustement" - Jacques Cornelissen président de la COPAL

La faute à qui ? Pour la grande majorité des producteurs de lait, deux protagonistes sont responsables de la situation comme l'explique Jacques Cornelissen, président de la COPAL, une coopérative qui regroupe 300 éleveurs dont des corréziens et des creusois :"on est obligé de subir la pression des industriels et des grandes surfaces ! Moi je l'ai vécu lors d'une réunion, ils se bagarraient entre eux et comme ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord ils ont décidé que ce serait les agriculteurs qui seraient la variable d'ajustement. Ca c'est inadmissible mais c'est toujours comme ça".

30 millions de litres de lait produits en moins par rapport à 2009

Aujourd'hui, 1000 litres de lait se négocient environ de 350 euros, pas de quoi créer des vocations pour Nicolas Brandy, producteur à Maisonnais-sur-Tardoire :"sur mon canton il y a 20, 25 ans on était une cinquantaine de producteurs de lait aujourd'hui si on est 15 c'est le bout du monde. Sur le département en 2009, l'année de la grève du lait, il y avait 85 millions de litres de lait produits et distribués. Aujourd'hui on arrive à peine à 51 millions. C'est ça la réalité," confie Nicolas.