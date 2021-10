Grand angle - Violences sexuelles dans l'Eglise : le témoignage d'une habitante d'Isle, agressée à 20 ans

La commission Sauvé dévoile ce mardi matin son rapport sur les violences sexuelles au sein de l'Eglise. Deux ans et demi d'enquête indépendante pour recueillir des témoignages de victimes d'environ 3 mille agresseurs au sein de l'Eglise sur les 70 dernières années. Parmi ces victimes entendues par la commission, Caroline Pierrot, une habitante d'Isle en Haute-Vienne. Aujourd'hui âgée de 53 ans, elle accepte de revenir sur son parcours et son combat en faveur des victimes. Entretien.

Il a posé ses mains sur mes seins. Il avait les yeux qui partaient à l'envers

Le prêtre d'une communauté religieuse dont vous étiez membre dans le Loir et Cher vous a agressé sexuellement lorsque vous aviez 20 ans. Que s'est-il passé ?

C'est un prêtre qui était connu pour avoir ce qui s'appelle un charisme de guérison. Des centaines de personnes allaient le voir, également pour se confesser. Il y avait des fois deux heures de file d'attente. J'étais déjà entré dans la communauté donc il me connaissait. A un moment, je suis entré dans son bureau parce qu'il m'est revenu en mémoire une agression que j'avais vécu adolescente dans le Creuse. Une agression sexuelle. Je lui ai raconté l'agression. Il m'a dit qu'il devait refaire exactement les mêmes gestes pour que Jésus me guérisse, là où cet homme m'a touché. J'avais 20 ans. Sur le coup, j'ai été comme sidérée. Je n'ai pas pu réagir. Il a posé ses mains sur mes seins. Il avait les yeux qui partaient à l'envers. Et ensuite, il a posé ses mains entre mes cuisses et il est descendu. Et il m'a dit que Jésus allait me guérir et que ma vie ne serait jamais la même.

Ce sont des faits que vous avez oublié pendant longtemps. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Mais tout cela est revenu à la surface il y a 3 ans, alors que vous regardiez un documentaire...

Exactement. En regardant "Pédophilie, un Silence de cathédrale", je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant de peine pour ces personnes qui parlaient. Pour ces enfants. Et d'un seul coup, l'image de cet homme m'est revenu. Une horreur. Un sentiment de honte, de culpabilité. Et c'est avec l'aide d'une formidable psychiatre d'Esquirol que j'ai réussi à sortir la totalité de ce qu'il c'était passé. Ils ont été remarquables avec moi. Il y a un centre de victimologie. Ils me suivent toujours. Et j'ai connu quelque chose que je n'avais jamais connu de ma vie, c'est la dépression.

Ce qu'on attend, c'est d'abord une demande de pardon de la part des évêques

Vous faites partie des nombreuses victimes à avoir témoigné devant la commission Sauvé qui dévoile son rapport ce mardi matin. Qu'en attendez-vous ?

Quand j'ai été entendu, on en a parlé. Ce qu'on attend, c'est d'abord une demande de pardon de la part des évêques. Parce que beaucoup savaient et n'ont rien dit. Ce qui les rend complices. Et on demande une réparation sur trois piliers donnés par le Pape François en mai 2019. Un accompagnement psychologique, un accompagnement spirituel et un accompagnement pour des besoins spécifiques.

Vous avez créer l'association "Espérance Résilience" pour aider les victimes d'agressions sexuelles au sein de l'Eglise. Comment ça se passe ?

Je répond au téléphone et j'oriente les personnes. Si la personne n'est pas bien, je peux recommander d'aller voir un psychiatre. Il peut s'agir d'un accompagnement administratif ou judiciaire. Nous sommes maintenant accompagnés par une avocate basée à Paris. Le cabinet Caty Richard.

Parmi toutes les personnes que vous aidez, certaines viennent-elles du Limousin ?

Je suis très étonnée. Je suis très étonnée. J'ai des témoignages d'un peu partout, y compris du Canada ou d'Israël, de français qui ont été victimes en France. Mais en Limousin, il n'y a personne. Il y a eu des affaires en Corrèze mais pas en Haute-Vienne et en Creuse. C'est très étonnant.

On ne peut pas dire que je sois soutenue par l'Eglise... Je suis dans une extrême solitude

Certaines victimes ont décidé de tourner le dos à l'Eglise. Ce n'est pas votre cas.

Non. Je crois en Dieu. C'est ce qui m'a empêché de mourir. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de témoignages de personnes qui ont demandé à être apostasiées. Par contre, on ne peut pas dire que je sois soutenue par l'Eglise parce que ce n'est pas le cas. Je suis dans une extrême solitude. Je pensais vraiment que des personnes du diocèse allaient m'appeler ou m'envoyer un SMS. Juste pour me demander comment ça va. Ces trois dernières années, j'ai eu une visite rapide de l'évêque. Il vient de m'écrire une lettre. Je l'ai reçue ce lundi, la veille de la publication du rapport de la commission Sauvé. Voilà.

Qu'attendez vous de l'Eglise aujourd'hui ?

Nous sommes au 21e siècle. Que l'homosexualité soit condamné, faut arrêter ! Il faut surtout arrêter de se bander les yeux. Qu'un prêtre puisse aimer quelqu'un, c'est de l'amour ! Il ne fait pas de mal. Il fait moins de mal qu'un prêtre qui viole un enfant. Alors qu'il est démis de ses fonctions dès le lendemain lorsqu'il le dit. Alors qu'un prêtre qui est pédophile, ça peut durer des années. C'est là que c'est tragique. Vraiment tragique. En tout cas, ce que je pense aujourd'hui, c'est que l'Eglise n'a plus l'autorité morale pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou non.

Ce qui ne vous empêche pas de continuer à être croyante.

Non. Ma relation à Dieu... J'ai eu des moments qui ont été plus difficiles. Mais sans lui, et sans les psychiatres qu'il a mis sur ma route, je ne serais plus là aujourd'hui.