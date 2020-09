Loire-Atlantique : un conflit de voisinage dégénère à Grand-Auverné, un homme arrêté après des coups de feu

Une information judiciaire a été ouverte après l'interpellation d'un homme de 41 ans, ce samedi après midi, à Grand-Auverné près de Chateaubriant. Il est suspecté d'avoir tiré à plusieurs reprises sur la façade de ses voisins et ainsi que sur leur voiture.

Un contentieux entre voisins a dégénéré, ce samedi après-midi, dans la commune de Grand-Auverné près de Chateaubriant en Loire-Atlantique. Alcoolisé, un homme de 41 ans prend un fusil de chasse et une masse et se rend chez ses voisins avec qui il est en conflit ouvert depuis plusieurs jours. Il défonce alors le portillon, tire sur la façade, détruit la porte d'entrée, les fenêtres, le trampoline et le toboggan.

L'homme tire sur une voiture dans laquelle se trouve quatre personnes

Par chance, lorsque cet habitant de Grand-Auverné pénètre sur la propriété de ses voisins, il n'y a personne au domicile. Mais en sortant, le quadragénaire aperçoit, au loin, la voiture de sa voisine. Il saisit alors son arme et tire. Une gerbe de plomb rebondit sur la carrosserie et les quatre personnes à bord s'enfuient, indemnes. Averti, le maire de la commune arrive sur place mais l'homme, excédé, le met en joug avant de se calmer quand ce dernier lui décline son identité.

Plusieurs fois condamné par la Justice, ce père de famille a finalement été arrêté et placé en garde à vue, ce lundi. Dans la foulée, une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Nantes. L'homme devait être présenté à un juge, ce lundi soir.