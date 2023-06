Grand-Charmont : de nouvelles dégradations dans les transports, une ligne de ramassage scolaire amputée

Les transports en commun de Grand-Charmont sont une nouvelle fois perturbés par des incivilités. Les chauffeurs des cars scolaires Maron (prestataire évolitY) ont cette fois été visés : le trafic est suspendu depuis le 31 mai au départ de la ligne entre le quartier des Fougères de Grand-Charmont et le collège Jouffroy d'Abbans de Sochaux.

Deux arrêts non desservis

Dans le détail, deux arrêts ne sont plus desservis. Les arrêts Les Fougères et Lutèce sont suspendus jusqu'à nouvel ordre : un car scolaire a été caillassé, avec une vitre brisée. Une mesure de sécurité a donc été prise. Le ras-le-bol du personnel est profond, avec une série de cris et d'insultes. Le désarroi est partagé par le maire de Grand-Charmont :

"je suis totalement solidaire des chauffeurs qui n'ont pas à subir de tels agissements" indique Jean-Paul Munnier.

Mesure prise pour éviter des débordements, des médiateurs sont sensés apaiser la situation... mais ils sont évités par les jeunes fauteurs de trouble par un "jeu du chat et de la souris" illustre l'édile de Grand-Charmont.

Un renfort des forces de l'ordre ?

Un renfort des forces de l'ordre est espéré, avec des gendarmes supplémentaires à bord des cars concernés. L'enquête de gendarmerie doit permettre d'identifier les fauteurs de trouble. Le maire de Grand-Charmont demande également aux parents concernés de calmer les collégiens auteurs des débordements.

Le contexte difficile rappelle celui du mois de janvier : les habitants du quartier des Fougères ont déjà été privés des bus Moventis sur un kilomètre à cause d'un bus caillassé à coups de projectiles et de tirs de mortiers.