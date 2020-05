Grand-Charmont : un couple condamné pour avoir torturé un jeune de 18 ans

Le tribunal correctionnel de Montbéliard a condamné ce mardi un homme, sa compagne, et le frère de cette dernière à 6 ans, 5 ans, et 3 ans de prison ferme pour avoir séquestré, et violemment agressé un jeune Montbéliardais de 18 ans à l'époque des faits. Le couple le suspectait d'agression sexuelle.

Un couple de Grand-Charmont a été condamné par le tribunal correctionnel de Montbéliard ce mardi à de la prison ferme pour avoir fait tombé un homme dans un guet-apens en mai 2018. Pendant plusieurs heures, avec l'aide du frère de la jeune femme, ils ont roué de coups la victime, l'ont scarifiée, brûlée, menacée, attachée à un arbre tout une nuit. La victime avait pu se sauver, et a erré nu dans la rue avant de trouver un habitant pour l'aider. Le compagnon a été condamné à 6 ans de prison ferme, la femme à 5 ans de prison ferme, et le petit frère de cette dernière a été condamné à 3 ans de prison dont 2 ans avec sursis. Lors de l'audience, le trio a expliqué les raisons d'une telle brutalité

Au cœur du guet-apens, une suspicion d'attouchements sexuels

La fillette, avec ses gestes, raconte que "Tonton Fathi", un ami de la famille, s'est masturbé devant elle. Angélique, la mère entre dans une "rage folle". "On va lui péter les deux jambes, il va partir du bois dans un mauvais état" écrit elle dans un message Snapchat. Deux jours après ce message, le couple organise alors un barbecue et invite leur victime. "Deux, trois baffes" explique Gaël, le compagnon de la mère, "et c'est parti plus loin". "Je vais le découper en morceaux pour le donner aux cochons" va jusqu'à dire le tortionnaire à sa victime qui est déshabillée dans le bois à coté, rouée de coups avec un câble. Son corps est recouvert de vodka, pour être brûlé avec un briquet. A l'audience, la mère explique qu'elle "ne voulait pas de ces violences, mais qu'une fois que la victime a avoué s’être masturbé devant son enfant elle a pris un bâton pour le frapper de toute sa colère".

Le couple a voulu rendre justice

Il s'avère que la plainte d'attouchements présumés dont aurait été victime la fillette a été classé sans suites. En plus des blessures physiques, le jeune homme victime du guet-apens, par ailleurs condamné pour agression sexuelle dans une autre affaire en 2019, souffre toujours aujourd'hui des blessures psychologiques. La mère explique qu'elle ne "voulait pas de ces violences, mais qu'une fois que la victime a avoué s’être masturbé devant son enfant, elle a pris un bâton pour le frapper de toute sa colère". La présidente du tribunal explique pouvoir "comprendre sa motivation, vous avez voulu protéger vos enfants, mais le bilan c'est que vous êtes en prison depuis 2 ans et qu'ils sont placés. Vous ne pouvez pas faire justice par vous même" conclut-elle.